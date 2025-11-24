Illuminations de Noël à Saint-Yzans-de-Médoc

Saint-Yzans-de-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La Mairie vous convie au lancement des illuminations de Noël.

Rv devant l’école pour partager vin et chocolat chauds accompagnés de biscuits de Noël. .

Saint-Yzans-de-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 05 06

