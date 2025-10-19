Illuminations de Noël à Sénaillac-Lauzès Sénaillac-Lauzès

Illuminations de Noël à Sénaillac-Lauzès

Sénaillac-Lauzès Lot

Les villages éclairés, c’est cinq communes du Causse de Labastide-Murat, qui font des leur village des lieux magiques pour les fêtes de fin d’année. Tout au long du mois de Décembre, chaque commune met les bouchées doubles pour faire briller les yeux des petits et grands, à travers de décorations toujours plus belles et illuminées.

Animations, marché de Noël, vin chaud, dégustations, artisanat… tout est organisé pour passer des moments inoubliables au cœur de l’hiver ! .

Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie

English :

Les villages éclairés, five communes on the Causse de Labastide-Murat, turn their villages into magical places for the festive season

German :

Die beleuchteten Dörfer, das sind fünf Gemeinden im Causse de Labastide-Murat, die ihre Dörfer zu magischen Orten für die Weihnachtszeit machen

Italiano :

Les villages éclairés è un gruppo di cinque comuni della Causse de Labastide-Murat che trasformano i loro villaggi in luoghi magici per le festività

Espanol :

Les villages éclairés es un grupo de cinco municipios de la Causse de Labastide-Murat que convierten sus pueblos en lugares mágicos para las fiestas

