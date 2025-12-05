Illuminations de Noël Place de la République Baume-les-Dames
Place de la République Mairie Baume-les-Dames Doubs
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Rendez-vous en salle d’Honneur de la Mairie pour une fin d’après-midi dédiée au lancement des festivités de fin d’année.
Au programme, lecture de contes de Noël, promenade et lancement des illuminations.
Entrée libre. Public familial. .
