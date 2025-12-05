Illuminations de Noël Place de la République Baume-les-Dames

Illuminations de Noël Place de la République Baume-les-Dames vendredi 5 décembre 2025.

Illuminations de Noël

Place de la République Mairie Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Rendez-vous en salle d’Honneur de la Mairie pour une fin d’après-midi dédiée au lancement des festivités de fin d’année.

Au programme, lecture de contes de Noël, promenade et lancement des illuminations.

Entrée libre. Public familial. .

Place de la République Mairie Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98

English : Illuminations de Noël

German : Illuminations de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Illuminations de Noël Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS