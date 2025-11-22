ILLUMINATIONS DE NOËL Béziers

ILLUMINATIONS DE NOËL

Place Jean Jaurès Béziers Hérault

Début : 2025-11-22

fin : 2026-01-11

2025-11-22

Pour le bonheur des petits et des grands, promenez vous à travers les décorations lumineuses et inédites de Noël !

Entrée libre. .

English :

For the enjoyment of young and old alike, take a stroll through the brightly-lit, never-before-seen Christmas decorations!

German :

Zur Freude von Groß und Klein können Sie durch die leuchtenden und neuartigen Weihnachtsdekorationen spazieren!

Italiano :

Per la gioia di grandi e piccini, passeggiate tra le decorazioni natalizie illuminate!

Espanol :

Para deleite de grandes y pequeños, ¡dé un paseo por las decoraciones navideñas iluminadas!

