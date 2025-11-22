ILLUMINATIONS DE NOËL Béziers
ILLUMINATIONS DE NOËL Béziers samedi 22 novembre 2025.
ILLUMINATIONS DE NOËL
Place Jean Jaurès Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2025-11-22
Pour le bonheur des petits et des grands, promenez vous à travers les décorations lumineuses et inédites de Noël !
Pour le bonheur des petits et des grands, promenez vous à travers les décorations lumineuses et inédites de Noël !
Entrée libre. .
Place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
English :
For the enjoyment of young and old alike, take a stroll through the brightly-lit, never-before-seen Christmas decorations!
German :
Zur Freude von Groß und Klein können Sie durch die leuchtenden und neuartigen Weihnachtsdekorationen spazieren!
Italiano :
Per la gioia di grandi e piccini, passeggiate tra le decorazioni natalizie illuminate!
Espanol :
Para deleite de grandes y pequeños, ¡dé un paseo por las decoraciones navideñas iluminadas!
L’événement ILLUMINATIONS DE NOËL Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE