Illuminations de Noël Charny Orée de Puisaye

Devant la salle polyvalente de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Compte à rebours en présence de la Maire de Charny Orée de Puisaye, goûter pour les enfants, vin chaud et chocolat chaud, crêpes, distribution de friandises et mandarines, présence du Père Noël. .
Devant la salle polyvalente de Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
