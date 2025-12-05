Illuminations de Noël Charny Orée de Puisaye

Illuminations de Noël

Devant la salle polyvalente de Charny Charny Orée de Puisaye Yonne

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05

Compte à rebours en présence de la Maire de Charny Orée de Puisaye, goûter pour les enfants, vin chaud et chocolat chaud, crêpes, distribution de friandises et mandarines, présence du Père Noël. .

Devant la salle polyvalente de Charny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ccop@ccop.fr

