Illuminations de Noël La Tour-Saint-Gelin

Illuminations de Noël

Place de la salle des fêtes La Tour-Saint-Gelin Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Le Comité des fêtes de La Tour-Saint-Gelin organise une soirée autour des illuminations de Noël dans la commune.

Un moment convivial à vivre en famille ou entre amis, avec au programme défilé aux lampions, présence du Père Noël, créations réalisées par les enfants, vin chaud, chocolat chaud, crêpes. .

Place de la salle des fêtes La Tour-Saint-Gelin 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The Comité des fêtes de La Tour-Saint-Gelin is organizing an evening to celebrate the town’s Christmas lights.

It’s a great time to spend with family and friends, and includes a Santa Claus parade, children’s creations and a letterbox to send in your Christmas list

German :

Das Festkomitee von La Tour-Saint-Gelin organisiert einen Abend rund um die Weihnachtsbeleuchtung in der Gemeinde.

Ein geselliger Moment für Familie und Freunde mit folgendem Programm: Einzug des Weihnachtsmanns, von Kindern gefertigte Kreationen, ein Briefkasten zum Verschicken Ihrer Weihnachtslis

Italiano :

Il Comité des fêtes de La Tour-Saint-Gelin organizza una serata per celebrare le luci natalizie della città.

È un ottimo modo per trascorrere la serata con la famiglia e gli amici e include la visita di Babbo Natale, creazioni per bambini e una cassetta delle lettere per inviare la lista di Natale

Espanol :

El Comité des fêtes de La Tour-Saint-Gelin organiza una velada para celebrar el alumbrado navideño de la ciudad.

Se trata de una velada ideal para pasar con la familia y los amigos, que incluye la visita de Papá Noel, creaciones infantiles y un buzón para enviar la lista de Navidad

