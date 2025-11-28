Illuminations de Noël Saint-Hilaire-de-Chaléons
Illuminations de Noël Saint-Hilaire-de-Chaléons vendredi 28 novembre 2025.
Illuminations de Noël
Place Eloi Guitteny Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28 19:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Venez plonger dans la magie de Noël ! Les lumières de Noël sont de retour dans les rues de Saint-Hilaire-de-Chaléons !
Venez partager ce moment convivial autour d’une boisson chaude accompagnée de gourmandises de Noël ! La municipalité de Saint-Hilaire-de-Chaléons et les commerçants vous invitent à la magie !
En avant les lumières, tout le village se prépare à accueillir petits et grands pour fêter les fêtes de fin d’année !
Et surtout les enfants, n’oubliez pas votre lettre au Père Noël !
Au programme
jeu des vitrines de Noël avec les commerçants
musiques et chants de Noël
gourmandises
boite aux lettres du Père Noël
Découvrez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons .
Place Eloi Guitteny Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 70 40 mairie@shc44.fr
English :
Come and immerse yourself in the magic of Christmas! Christmas lights are back in the streets of Saint-Hilaire-de-Chaléons!
German :
Tauchen Sie ein in den Zauber von Weihnachten! Die Weihnachtsbeleuchtung ist wieder in den Straßen von Saint-Hilaire-de-Chaléons zu sehen!
Italiano :
Venite a immergervi nella magia del Natale! Le luci di Natale tornano a illuminare le strade di Saint-Hilaire-de-Chaléons!
Espanol :
¡Venga y sumérjase en la magia de la Navidad! ¡Las luces de Navidad vuelven a las calles de Saint-Hilaire-de-Chaléons!
L’événement Illuminations de Noël Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2025-11-24 par I_OT Pornic