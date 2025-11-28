Illuminations de Noël Saint-Hilaire-de-Chaléons

Illuminations de Noël

Place Eloi Guitteny Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 19:00:00

2025-11-28

Venez plonger dans la magie de Noël ! Les lumières de Noël sont de retour dans les rues de Saint-Hilaire-de-Chaléons !

Venez partager ce moment convivial autour d’une boisson chaude accompagnée de gourmandises de Noël ! La municipalité de Saint-Hilaire-de-Chaléons et les commerçants vous invitent à la magie !

En avant les lumières, tout le village se prépare à accueillir petits et grands pour fêter les fêtes de fin d’année !

Et surtout les enfants, n’oubliez pas votre lettre au Père Noël !

Au programme

jeu des vitrines de Noël avec les commerçants

musiques et chants de Noël

gourmandises

boite aux lettres du Père Noël

Place Eloi Guitteny Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 70 40 mairie@shc44.fr

