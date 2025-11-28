Illuminations de Noël Parking de l’espace St Exupéry Saint-Marcel

Illuminations de Noël

Parking de l'espace St Exupéry 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Lancement des illuminations de Noël à Saint-Marcel.

Au programme Chorales des enfants, spectacle de Noël et distribution de chocolats par le Père Noël. .

Parking de l'espace St Exupéry 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 32 50

