Illuminations de Noël Parking de l’espace St Exupéry Saint-Marcel

Parking de l’espace St Exupéry 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Début : 2025-11-28 18:00:00
Lancement des illuminations de Noël à Saint-Marcel.
Au programme Chorales des enfants, spectacle de Noël et distribution de chocolats par le Père Noël. .
Parking de l’espace St Exupéry 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 32 50
