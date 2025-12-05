Illuminations de Noël Salle Polyvalente Servaville-Salmonville
Illuminations de Noël Salle Polyvalente Servaville-Salmonville vendredi 5 décembre 2025.
Illuminations de Noël
Salle Polyvalente Servaville-Salmonville
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 23:30:00
2025-12-05
L’équipe du CMJ est heureuse de vous inviter à l’Illumination de la mairie ce vendredi 05 décembre à 19h.
Venez nombreux pour partager un vin chaud ou chocolat chaud offert par la mairie.
Pour cette occasion l’église sera ouverte au public à partir de 19h pour que vous puissiez y découvrir la crèche.
Venez nombreux ! .
Salle Polyvalente 70 Rue des Rougemonts Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 40 31
