ILLUMINATIONS DE NOËL Toulouse

ILLUMINATIONS DE NOËL

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-28

Plafonds lumineux, guirlandes, sapins, décorations les illuminations de Noël habillent Toulouse de mille lumières.

La Ville rose s’illumine de mille feux, les places du centre-ville et les cœurs de quartier se parent de 84 sapins cônes de 5 mètres, décorés dans des tons or et rouge. Plus de 400 motifs ornent les grandes rues qui permettent d’atteindre le centre-ville faubourg Bonnefoy, avenues Étienne Billières, Jean Rieux, des Minimes, Jules-Julien, de Grande-Bretagne, des États-Unis… Et bien sûr les décorations de plusieurs sites emblématiques !

Envie de profiter des illuminations de Noël à Toulouse ? Voici quelques idées de balades pour les découvrir ! La rue de Metz se distingue avec ses traversées lumineuses ornées de boules dorées, ses projections au sol et deux décors 3D, dont un ours Teddy aux Augustins. La rue d’Alsace-Lorraine propose un long plafond lumineux de 800 mètres agrémenté de jabots en sapin et de lanternes. Entre la place Esquirol et la place des Carmes, vous pouvez admirer les perles d’étoiles puis les Perséides. Enfin, la place Wilson met en valeur la fontaine Goudouli avec ses arches lumineuses entièrement recyclables.

Les sapins illuminés quelques incontournables à admirer !

Au cœur des allées Jean-Jaurès, un sapin géant de 20 mètres domine les Ramblas. Composé d’une structure en acier et de 385 petits sapins cultivés pour l’occasion, il scintille grâce à 1,6 km de guirlandes lumineuses. Dans le centre-ville, six sapins synthétiques en polyéthylène recyclables à près de 90 % recréent l’apparence d’arbres naturels. Le plus imposant, haut de 12 mètres, se trouve dans le parc du cardinal Saliège, près de la cathédrale Saint-Étienne. Les cinq autres, de 8 mètres, embellissent les places de la Trinité, Jeanne-d’Arc, Saint-Georges, Dupuy ainsi que le parvis de la basilique Saint-Sernin.

C’est l’occasion de faire une belle balade d’or et de lumières en famille !

Quelques chiffres

– 10km de guirlandes

– 553.000 LED

– 450 motifs posés

– 6 sapins géants

– 84 sapins lumineux

– 200 décors

Le programme complet des festivités de Noël est à retrouver sur le site de la Mairie de Toulouse. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Illuminated ceilings, garlands, Christmas trees, decorations: the Christmas illuminations dress Toulouse in a thousand lights.

German :

Lichtdecken, Girlanden, Tannenbäume, Dekorationen: Die Weihnachtsbeleuchtung kleidet Toulouse in tausend Lichter.

Italiano :

Soffitti illuminati, ghirlande, alberi di Natale, decorazioni: le luminarie natalizie vestono Tolosa di mille luci.

Espanol :

Techos iluminados, guirnaldas, árboles de Navidad, adornos: las iluminaciones navideñas visten Toulouse de mil luces.

L’événement ILLUMINATIONS DE NOËL Toulouse a été mis à jour le 2025-11-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE