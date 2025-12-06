Illuminations de Noël Vicq-sur-Breuilh
Illuminations de Noël Vicq-sur-Breuilh samedi 6 décembre 2025.
Illuminations de Noël
Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-06
Vicq-sur-Breuilh se pare de milles couleurs pour les fêtes de fin d’année. Goûter et visite du Père Noël le samedi 6 Décembre à 17h. .
Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine valerielorandin@gmail.com
English : Illuminations de Noël
L’événement Illuminations de Noël Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne