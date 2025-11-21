Illuminations de Noël Volgelsheim

Illuminations de Noël

Place de l’Europe Volgelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 17:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Les écoliers du village ont décoré les sapins installés place de l’Europe.

Présence du Père Noël pour le lancement des illuminations. 0 .

Place de l’Europe Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 52 09

