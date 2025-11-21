Illuminations de Noël Volgelsheim
Illuminations de Noël Volgelsheim vendredi 21 novembre 2025.
Illuminations de Noël
Place de l’Europe Volgelsheim Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-21 17:00:00
Les écoliers du village ont décoré les sapins installés place de l’Europe.
Présence du Père Noël pour le lancement des illuminations. 0 .
Place de l’Europe Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 52 09
