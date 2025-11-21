Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Illuminations de Noël Volgelsheim

Illuminations de Noël Volgelsheim vendredi 21 novembre 2025.

Illuminations de Noël

Place de l’Europe Volgelsheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-21 17:00:00
2025-11-21

Les écoliers du village ont décoré les sapins installés place de l’Europe.
Présence du Père Noël pour le lancement des illuminations. 0  .

Place de l’Europe Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 52 09 

