Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05 2025-12-06
Retrouvez les différentes illuminations situées dans la ville et laissez vous emporter par la magie des fêtes de fin d’année.
Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51
English :
Discover the different illuminations around town and let yourself be carried away by the magic of the festive season.
German :
Finden Sie die verschiedenen Beleuchtungen, die sich in der Stadt befinden, und lassen Sie sich von der Magie der Weihnachtszeit mitreißen.
Italiano :
Scoprite le diverse illuminazioni della città e lasciatevi trasportare dalla magia delle festività.
Espanol :
Eche un vistazo a las diferentes iluminaciones de la ciudad y déjese llevar por la magia de las fiestas.
L'événement Illuminations de Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-20