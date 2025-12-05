Illuminations de Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06

Retrouvez les différentes illuminations situées dans la ville et laissez vous emporter par la magie des fêtes de fin d’année.

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51

English :

Discover the different illuminations around town and let yourself be carried away by the magic of the festive season.

German :

Finden Sie die verschiedenen Beleuchtungen, die sich in der Stadt befinden, und lassen Sie sich von der Magie der Weihnachtszeit mitreißen.

Italiano :

Scoprite le diverse illuminazioni della città e lasciatevi trasportare dalla magia delle festività.

Espanol :

Eche un vistazo a las diferentes iluminaciones de la ciudad y déjese llevar por la magia de las fiestas.

L’événement Illuminations de Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-20 par Valence Romans Tourisme