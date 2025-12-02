Illuminations, décoration et mapping vidéo de Jonzac Mairie Jonzac

Illuminations, décoration et mapping vidéo de Jonzac

La ville de Jonzac se pare de ses habits de lumière en cette fin d’année. Les places, les rues, les monuments scintillent. Décorez aussi vos maisons avec le thème proposé par Les Amis de Jonzac Pain d’épices et Sucre d’Orge Vert, Rouge, Blanc et Argent.

English :

The town of Jonzac is decked out in lights at the end of the year. Squares, streets and monuments sparkle. Decorate your homes with the theme suggested by Les Amis de Jonzac: Gingerbread and Barley Sugar Green, Red, White and Silver.

German :

Die Stadt Jonzac schmückt sich zum Jahresende mit ihrem Lichterkleid. Plätze, Straßen und Denkmäler glitzern. Dekorieren Sie auch Ihre Häuser mit dem von Les Amis de Jonzac vorgeschlagenen Thema: Pain d’épices et Sucre d’orge Vert, Rouge, Blanc et Argent (Lebkuchen und Zuckerstangen in Grün, Rot, Weiß und Silber).

Italiano :

La città di Jonzac è addobbata di luci alla fine dell’anno. Le piazze, le strade e i monumenti sono scintillanti. Decorate le vostre case con il tema suggerito da Les Amis de Jonzac: pan di zenzero e zucchero d’orzo nei colori verde, rosso, bianco e argento.

Espanol :

La ciudad de Jonzac se engalana de luces a finales de año. Las plazas, las calles y los monumentos brillan. Decore sus casas con el tema propuesto por Les Amis de Jonzac: pan de jengibre y azúcar de cebada en verde, rojo, blanco y plateado.

