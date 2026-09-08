Illuminations du sapin de Noël Lavergne
samedi 5 décembre 2026 · Lavergne
Informations pratiques
Lavergne
Illuminations du sapin de Noël
Place de l’église Lavergne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 18:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Venez assister à l’illumination du sapin de Noël. Les enfants sont invités à venir y suspendre une décoration chacun et déposer leur lettre. Ce moment festif sera accompagné d’un spectacle et de la présence du Père Noël.
Venez assister à l’illumination du sapin de Noël. Les enfants sont invités à venir y suspendre une décoration chacun et déposer leur lettre. Ce moment festif sera accompagné d’un spectacle et de la présence du Père Noël. .
Place de l’église Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 25 16
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English : Illuminations du sapin de Noël
Come and watch the Christmas tree lighting. Children are invited to come and hang a decoration and drop off their letter. This festive occasion will be accompanied by a fireworks display, mulled wine and/or chocolate and a bake sale to raise funds for the school. Santa Claus will be present.
L’événement Illuminations du sapin de Noël Lavergne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun
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