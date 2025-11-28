Illuminations du sapin et marché de Noël Gaillan-en-Médoc

Illuminations du sapin et marché de Noël

Rond-Point Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

L'Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Comité des Fêtes et la Mairie de Gaillan vous convient à l’illumination du sapin de Noël avec, au programme la venue du Père Noël, des chants, des exposants et une parade Angèle & Stitch, ainsi qu’une distribution de chocolat pour les enfants et une tournée de chocolat chaud pour tous !

Possibilité de prolonger ce moment festif par un repas (menu adulte raclette + dessert + boisson ; menu enfant panini jambon-fromage + dessert + boisson). Repas sur réservation. .

Rond-Point Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 03 08

