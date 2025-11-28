Illuminations et animations lumineuse de Noël

vieille ville Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 17:30:00

fin : 2025-12-30 23:00:00

Date(s) :

2025-11-28

La magie de Noël s’invite à Turckheim jusque sur les facades ! Découvrez de magnifiques mappings sur l’Hôtel de ville et la Porte de Munster.

Sur la façade de l’Hôtel de Ville, découvrez le mapping de 17h30 à 23h qui illumine le Marché des Lutins.

Le long de votre promenade dans la grand rue, profitez d’une lecture de contes le Kristkindel, le petit bonhomme et les pépins de pomme et le sapin et l’oiseau grâce aux bornes interactives .

Projeté sur la Porte de Munster, un mapping vous raconte en image deux beaux contes de Noël, tous les soirs de 17h30 à 21h. N’hésitez pas à vous y rendre avec vos enfants, après les animations du Calendrier de l’Avent. .

vieille ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-alsace.com

English :

The magic of Christmas comes to Turckheim, right down to the facades! Discover magnificent mappings of the Town Hall and the Porte de Munster.

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Turckheim, sogar auf den Fassaden! Entdecken Sie wunderschöne Mappings auf dem Rathaus und dem Porte de Munster.

Italiano :

La magia del Natale arriva a Turckheim, fino alle facciate! Scoprite le magnifiche mappature del Municipio e della Porta di Munster.

Espanol :

La magia de la Navidad llega a Turckheim, ¡hasta las fachadas! Descubra los magníficos planos del Ayuntamiento y la Porte de Munster.

L’événement Illuminations et animations lumineuse de Noël Turckheim a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de Colmar