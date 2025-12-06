ILLUMINATIONS ET MARCHÉ DE NOËL SAINT-DRÉZÉRY

Saint-Drézéry Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Venez découvrir les illuminations du Parc et le marché de Noël, organisés par la municipalité et l’APE le 06 décembre à partir de 17h !

Saint-Drézéry 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 86 90 87

English :

Come and discover the illuminations in the Park and the Christmas market, organized by the municipality and the APE on December 06 from 5pm!

German :

Besuchen Sie die Beleuchtung des Parks und den Weihnachtsmarkt, die von der Gemeinde und der EV am 06. Dezember ab 17 Uhr organisiert werden!

Italiano :

Venite a vedere le luminarie nel parco e il mercatino di Natale, organizzato dal Comune e dall’Associazione Genitori il 6 dicembre dalle 17.00!

Espanol :

Ven a ver la iluminación del parque y el mercado navideño, organizado por el ayuntamiento y la Asociación de Padres de Alumnos el 6 de diciembre a partir de las 17.00 horas

