Illuminations Place du monument Pierre-de-Bresse

Place du monument Halle de la grenette Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Illuminations de Noël!

Défilé de pères et mères en mobylette, expo, concert, buvette et restauration sous la Grenette à partir de 17h. Défilé à 18h. Concert à 19h. .

Place du monument Halle de la grenette Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 88 58 97 camp71@outlook.fr

