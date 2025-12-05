Illuminations Place du monument Pierre-de-Bresse
Illuminations
Place du monument Halle de la grenette Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Illuminations de Noël!
Défilé de pères et mères en mobylette, expo, concert, buvette et restauration sous la Grenette à partir de 17h. Défilé à 18h. Concert à 19h. .
Place du monument Halle de la grenette Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 88 58 97 camp71@outlook.fr
