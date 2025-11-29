Illuminations pour les fêtes de fin d’année Marseille 2e Arrondissement

Illuminations pour les fêtes de fin d’année

Du 29/11/2025 au 04/01/2026 tous les jours. Vieux-Port, Canebière, centre-ville, différents quartiers de Marseille et sites emblématiques Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Marseille parée d’illuminations !

Marseille se pare d’une multitude de couleurs.



Chaque jour, du Vieux-Port à la Canebière en passant par la rue Paradis, découvrez les sites emblématiques du centre-ville, illuminés aux couleurs du Noël Marseillais, grâce aux décorations chaleureuses et festives.



Tous les soirs jusqu’à 23h sauf les 24 et 31 décembre illuminations tout au long de la nuit.



Engagée pour faire de Marseille une ville plus verte, la municipalité a décidé de mettre en place des illuminations plus écologiques et plus économiques. La féérie des fêtes de fin d’année rayonnera dans les différents quartiers de Marseille et sur tous les sites emblématiques du centre-ville grâce aux décorations festives installées par les services de la Ville. Avec cette nouvelle édition haute en couleurs, la Ville de Marseille offre un spectacle unique à l’ensemble des Marseillaises et des Marseillais et poursuit son engagement en faveur d’une meilleure utilisation des ressources énergétiques.



Autour des multiples activités ludiques et gratuites encore proposées cette année, les illuminations offriront un cadre photo magique pour les festivités de fin d’année. .

English :

Marseille decked out in lights!

German :

Marseille geschmückt mit Illuminationen!

Italiano :

Marsiglia addobbata di luci!

Espanol :

Marsella se viste de luces

