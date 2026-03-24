« Illuminations », un jardin chinois contemporain au sein du parc du Louvre Lens Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix Samedi 28 mars, 15h00 Entrée libre – Adhésion solidaire à partir de 5€

Le photographe chinois d’architecture et urbanisme Bowen Hou vous donne rendez-vous pour un samedi de rencontre et d’échange autour de son exposition au sein de la qsp galerie.

Au-delà de la simple capture de la forme, Bowen Hou se fait observateur du temps et des usages, saisissant la manière dont les gens habitent les espaces architecturaux. Son œuvre révèle comment les bâtiments s’intègrent à l’environnement architectural contemporain et au paysage rural-urbain plus vaste, invitant les spectateurs à ressentir la profondeur du temps au sein de chaque image.

Le corpus d’œuvres qu’il présente a été créé dans le cadre d’une résidence de travail par la prise de photos et de vidéos simultanées du « Jardin Illumination » de l’architecte Leng Tian. Les photographies exposées, réalisées en octobre 2025, apparaissent donc pour l’artiste comme des images figées extraites des vidéos. Ainsi, certaines de ces images sont agencées chronologiquement, selon une séquence logique, leur conférant une extension narrative qui se déploie aussi bien vers l’avant que vers l’arrière.

Accorder un tel espace d’imagination aux images est primordial à ses yeux : cela peut susciter des émotions différentes chez différents spectateurs et même leur permettre de percevoir un monde au-delà de l’image elle-même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T19:00:00.000+01:00

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Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord



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