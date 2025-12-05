Illuminations Voyage au pays des lanternes Istres

Illuminations Voyage au pays des lanternes

Du 05/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours.

À la tombée de la nuit. Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-05

fin : 2026-01-04

2025-12-05

Déambulez et découvrez une centaine de lanternes monumentales, animaux fantastiques ,et motifs végétaux, qui s’illumineront dès la tombée de la nuit pour transformer le cœur de la ville en un parcours enchanteur mêlant poésie visuelle et émerveillement.

Véritable trésor national chinois, ces œuvres en soie et LED sont réalisées par des artisans venus de la province du Sichuan.



Voyage au pays des lanternes à la tombée de la nuit sur les allées Jean-Jaurès, le forum des Carmes et la place Lou Blagaïre à Entressen. .

Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

Take a stroll and discover a hundred monumental lanterns, fantastical animals and plant motifs, which will light up as soon as night falls, transforming the heart of the city into an enchanting journey of visual poetry and wonder.

