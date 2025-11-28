Illuminations Voyage lumineux et sonore Route de Changé Yvré-l’Évêque

Illuminations Voyage lumineux et sonore

La magie de Noël illumine l’Abbaye Royale de l’Épau

Depuis 2016, l’Abbaye Royale de l’Épau, propriété du Département de la Sarthe, s’illumine gratuitement chaque hiver pour offrir au public une parenthèse féérique. En une décennie, ce rendez-vous sarthois s’est imposé comme un moment incontournable des fêtes de fin d’année. Chaque édition a vu naître des installations inédites, des scénographies toujours plus immersives et des milliers de visiteurs, émerveillés, qui sont repartis avec des étoiles dans les yeux.

Du 28 novembre 2025 au 4 janvier 2026, le Département de la Sarthe invite petits et grands à découvrir un parcours lumineux et sonore totalement réinventé. Pour la 10e édition du parcours lumineux de l’Abbaye Royale de l’Épau, l’agence Le Loup Blanc a imaginé une scénographie qui conjugue tradition et modernité, mémoire et imaginaire.

• INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée gratuite

De 17h30 à 20h30 (dernières entrées à 20h00)

Horaires d’ouverture

Du jeudi au dimanche hors vacances scolaires (28/11 ? 19/12)

Tous les jours sauf les mercredis et jeudis pendant les vacances (20/12 ? 04/01)

Fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier

Animaux non admis (sauf chiens d’assistance)

Privilégiez les transports en commun !

Tramway ligne 2 direction Espal-Arche de la Nature, arrêt Épau–Gué Bernisson

Bus ligne 6 direction Saint-Martin, arrêt Gué Bernisson

Parking principal Plaine du Verger (grand stationnement à proximité du site)

Parking PMR parking de l’Abbaye Royale de l’Epau .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

English :

The magic of Christmas lights up the Abbaye Royale de l’Épau

German :

Weihnachtszauber erleuchtet die königliche Abtei von L’Épau

Italiano :

La magia del Natale illumina l’Abbazia Reale di Épau

Espanol :

La magia de la Navidad ilumina la Abadía Real de Épau

