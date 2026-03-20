ILLUMINE TON VILLAGE

PLACE DU MARCHÉ Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Nous comptons sur vous pour illuminer le village de Saint-Cézert et partager ensemble un moment chaleureux et convivial !

Le Foyer Rural vous propose une nouvelle idée créative pour célébrer l’arrivée des beaux jours ! Pour égayer notre village et remplacer le traditionnel concours d’épouvantails, nous vous invitons à laisser parler votre imagination en créant votre suspension lumineuse. Lanternes, bocaux, créations originales… tout est permis ! L’objectif apporter de la couleur et de la poésie au cœur du village grâce à votre créativité. Bonne nouvelle une LED lumineuse peut être fournie par le Foyer Rural pour celles et ceux qui souhaitent. Elle pourra être récupérée dans les prochaines semaines sur demande, ou le jour même de la mise en lumière.Votre suspension est à fabriquer chez vous, seul, en famille ou entre amis… puis à apporter le soir de la fête ! Elle sera présentée et installée dans le centre du village lors de la soirée du 7 mai, pour une mise en lumière collective à la tombée de la nuit. Au programme de la soirée également apéritif offert et auberge espagnole (chacun apporte un plat à partager).

Événement sans inscription. Participation ouverte à tous. 0 .

PLACE DU MARCHÉ Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 foyer.stcezert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re counting on you to illuminate the village of Saint-Cézert and share a warm and friendly moment together!

L’événement ILLUMINE TON VILLAGE Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE