Illusions croisées Dali Paris PARIS 18E ARRONDISSEMENT

Illusions Croisées : Dalí x Rubinstein à Montmartre

À partir du 10 octobre 2025, Dalí Paris présente Illusions Croisées, une exposition inédite qui met en dialogue l’univers surréaliste de Salvador Dalí et l’art cinétique de Patrick Rubinstein.

Les sculptures emblématiques de Dalí, montres molles, allégories féminines, symboles mythologiques, rencontrent les créations vibrantes de Rubinstein, où chaque mouvement du spectateur révèle une nouvelle image. Entre illusions d’optique et métamorphoses poétiques, l’exposition invite à une expérience immersive qui brouille les repères entre rêve et réalité.

Nichée au cœur de Montmartre, la collection Dalí Paris, la plus importante en France consacrée au maître catalan, devient ainsi le théâtre d’un dialogue unique entre deux époques artistiques. Illusions Croisées s’adresse à tous les publics, des amateurs d’art aux curieux en quête de découvertes insolites.

Une rencontre hypnotique entre deux époques

Des thèmes communs revisités

L’exposition explore les résonances entre Dalí et Rubinstein à travers des thèmes universels : la féminité, le secret, les papillons, les anges, le temps et la culture pop. Autant de symboles et de références qui se répondent d’un artiste à l’autre, entre surréalisme et art cinétique, pour offrir au visiteur une expérience à la fois poétique, immersive et accessible.

Chaque espace devient ainsi un voyage immersif où le spectateur est invité à explorer le mouvement, la lumière et la métamorphose des formes.*

Illusions visuelles : entre surréalisme et modernité ; Crédits : Dali Paris

Dalí Paris, un lieu emblématique à Montmartre

Situé au cœur de Montmartre, Dalí Paris abrite la plus grande collection privée en France consacrée à Salvador Dalí. Plus de 300 œuvres, issues de la collection du galeriste et collectionneur Beniamino Levi, y sont présentées dans une atmosphère intimiste. Avec Illusions Croisées, le musée confirme sa volonté d’ouvrir son espace à des dialogues contemporains, où l’héritage du maître catalan résonne avec la création actuelle.

Informations pratiques

Plus d’infos et billetterie : daliparis.com

Du vendredi 10 octobre 2025 au samedi 10 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

Plein tarif : 16 €

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, seniors, etc.) : 11-13 €

Gratuit pour les moins de 8 ans

Tout public.

Dali Paris 11 Rue Poulbot 75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT

https://www.daliparis.com/event/dall-paris-invite-patrick-rubinstein-jeux-doptique/ +33142644010 billetterie@daliparis.com