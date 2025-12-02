Illusions mentales et autres rêveries Mister Lemon Salle de l’Omnibus Les Rousses
Illusions mentales et autres rêveries Mister Lemon Salle de l’Omnibus Les Rousses mercredi 11 février 2026.
Illusions mentales et autres rêveries Mister Lemon
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 18:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Spectacle de magie de Mister Lemon Illusions mentales et autres rêveries . Dès 5 ans. Durée 45 à 60 minutes.
Spectacle payant, billetterie dans les Offices de Tourisme.
Entre illusions et rêveries magiques, Mister Lemon vous emporte dans les méandres de son imagination.
Une promenade immobile, où réel et absurde se mêlent, pour le plus grand plaisir de tous. .
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52
English : Illusions mentales et autres rêveries Mister Lemon
L’événement Illusions mentales et autres rêveries Mister Lemon Les Rousses a été mis à jour le 2025-12-02 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses