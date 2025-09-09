ILLUSIONS PERDUES THEATRE SORANO Toulouse

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

Début : 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-17 22:30:00

2026-01-14

Le théâtre Sorano, nous propose l’adaptation du roman de Balzac qui se concentre sur l’ascension fulgurante et la terrible chute du jeune poète Lucien Chardon dans une France aux prémices de la révolution industrielle.

À travers ce parcours initiatique, Illusions perdues dévoile les rouages d'une société cruelle où personne n'est épargné.

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

English :

Théâtre Sorano presents an adaptation of Balzac?s novel, which focuses on the meteoric rise and terrible fall of the young poet Lucien Chardon in France at the dawn of the Industrial Revolution.

German :

Das Sorano-Theater bietet uns eine Adaption des Romans von Balzac, der sich auf den kometenhaften Aufstieg und den schrecklichen Fall des jungen Dichters Lucien Chardon in einem Frankreich, das sich in den Anfängen der industriellen Revolution befindet, konzentriert.

Italiano :

Il Théâtre Sorano ha adattato il romanzo di Balzac, incentrato sulla fulminea ascesa e sulla terribile caduta del giovane poeta Lucien Chardon nella Francia degli albori della rivoluzione industriale.

Espanol :

El Théâtre Sorano ha adaptado la novela de Balzac, que se centra en el meteórico ascenso y la terrible caída del joven poeta Lucien Chardon en la Francia de los albores de la Revolución Industrial.

