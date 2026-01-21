Illusions Tour le plus grand show de magie d’Europe. Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement

Illusions Tour le plus grand show de magie d’Europe.

Du 14/02 au 01/03/2026 tous les jours.

En fonction de la programmation

Dimanche 11 h 14 h 17 h. Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 52 EUR

Illusions Tour Le plus grand show de magie itinérant d’Europe fait étape à Marseille pendant les prochaines vacances d’hiver sous chapiteau géant.Familles

Un spectacle pour toute la famille.

Petits et grands vont rapidement être entraînés dans un monde où tout n’est qu’illusion…

Les surprises extraordinaires vont s’enchaîner avec du mentalisme, des apparitions, disparitions, lévitations…

Le maître de cérémonie Eric LEE, est un magicien français en lien avec les plus grands créateurs d’illusions à Las Végas.

Eric Lee se met au piano à queue et s’envole avec l’impressionnant instrument ! D’une cage imposante de plusieurs mètres de haut, évidemment totalement vide, il fait apparaître un hélicoptère de 8 mètres d’envergure et son pilote…

Les spectateurs, installés à 360° autour de la scène, ne vont rien perdre de tous ces exploits et tenteront de comprendre l’incompréhensible pas sûr qu’ils y arrivent…



L’événement de ces vacances d’hiver à Marseille.

L’arrivée du chapiteau géant d’Illusions Tour va marquer les esprits.

C’est un Zénith itinérant de 1650 places qui se promène de ville en ville.

Les artistes de cette production hors-norme vont se produire à Marseille pour une série de 45 représentations durant les 15 jours de vacances scolaires d’hiver.

Le plus grand spectacle itinérant de Magie d’Europe se déplace grâce à 14 semi-remorques mobilisant plus de 70 personnes



De la magie, mais pas que …

Plein de belles surprises vont émailler le show

– Un numéro visuel aérien très poétique avec Aléssia Macaggi qui évoluera à plus de 8 mètres de hauteur.

– Glenn qui exhibera sans trucage sa belle musculature.

– De la magie comique

– Les ballets d’Illusions Tour qui nous offrirons quelques ponctuations.







Spectacle sous chapiteau chauffé esplanade du J4 Mucem



Séances tous les jours pendant les vacances scolaires d’hiver du 14 février au 1er mars

Durée du spectacle 2 h (dont 20 minutes d’entracte)



Ouverture des portes 45 mn avant la représentation



Restauration sur place avant le spectacle et pendant l’entracte .

English :

Illusions Tour Europe’s biggest touring magic show stops off in Marseille during the winter vacations under a giant big top.

