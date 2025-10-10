IllusioVino Magie Salle des fêtes Sanguinet
IllusioVino Magie Salle des fêtes Sanguinet vendredi 10 octobre 2025.
IllusioVino Magie
Salle des fêtes Place de la mairie Sanguinet Landes
Tarif : 20 – 20 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Spectacle de magie
Découvrez une expérience inoubliable et véritablement unique avec IllusioVino, une fusion magique entre dégustation de vin et spectacle de magie, orchestrée par Rémy Marvely, le magicien-sommelier.
IllusioVino est une véritable dégustation de vins, agrémentée d’histoires originales et d’anecdotes hilarantes sur le monde viticole, le tout ponctué d’illusions œnologiques et d’expériences de vino-mentalisme qui enchanteront les amateurs de vin.
A partir de 18 ans
Planche apéro comprise dans le prix du billet .
Salle des fêtes Place de la mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr
English : IllusioVino Magie
German : IllusioVino Magie
Italiano :
Espanol : IllusioVino Magie
L’événement IllusioVino Magie Sanguinet a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Grands Lacs