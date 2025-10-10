IllusioVino Magie Salle des fêtes Sanguinet

IllusioVino Magie

Salle des fêtes Place de la mairie Sanguinet Landes

Tarif : 20 – 20 – 0 EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Spectacle de magie

Découvrez une expérience inoubliable et véritablement unique avec IllusioVino, une fusion magique entre dégustation de vin et spectacle de magie, orchestrée par Rémy Marvely, le magicien-sommelier.

IllusioVino est une véritable dégustation de vins, agrémentée d’histoires originales et d’anecdotes hilarantes sur le monde viticole, le tout ponctué d’illusions œnologiques et d’expériences de vino-mentalisme qui enchanteront les amateurs de vin.

A partir de 18 ans

Planche apéro comprise dans le prix du billet .

Salle des fêtes Place de la mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr

