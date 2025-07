Illustration et échanges avec Séverine Duschene Rue de Gajac Villeneuve-sur-Lot

Illustration et échanges avec Séverine Duschene Rue de Gajac Villeneuve-sur-Lot mercredi 16 juillet 2025.

Illustration et échanges avec Séverine Duschene

Rue de Gajac Quai de Gajac Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-16 10:30:00

2025-07-16

Atelier dessins, découpages et collages avec l’illustratrice Séverine Duschene autour de l’album Ici .

Dès 5 ans.

Rue de Gajac Quai de Gajac Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Illustration et échanges avec Séverine Duschene

Drawing, cutting and collage workshop with illustrator Séverine Duschene, based on the album « Ici ».

Ages 5 and up.

German : Illustration et échanges avec Séverine Duschene

Workshop für Zeichnungen, Ausschnitte und Collagen mit der Illustratorin Séverine Duschene rund um das Album « Ici ».

Ab 5 Jahren.

Italiano :

Laboratorio di disegno, taglio e collage con l’illustratrice Séverine Duschene basato sull’album Ici.

Dai 5 anni in su.

Espanol : Illustration et échanges avec Séverine Duschene

Taller de dibujo, recorte y collage con la ilustradora Séverine Duschene basado en el álbum Ici.

A partir de 5 años.

