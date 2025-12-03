Illustrations en collage Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois

Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois

2025-12-03 10:30:00

2025-12-03 11:00:00

2025-12-03

Animé par Soizic Guyot, médiatrice artistique de l’atelier aux 18 couleurs.

Mercredi 3 décembre de 10h30 à 11h, à la bibliothèque de St-Gildas-des-Bois

À partir de 6 ans

Gratuit, sur réservation

Renseignements et réservations bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr

02 40 66 74 64 .

Bibliothèque 17 rue des forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

