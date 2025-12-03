Illustrations en collage Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois
Illustrations en collage Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois mercredi 3 décembre 2025.
Illustrations en collage
Bibliothèque 17 rue des forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 10:30:00
fin : 2025-12-03 11:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Illustrations en collage
Animé par Soizic Guyot, médiatrice artistique de l’atelier aux 18 couleurs.
Mercredi 3 décembre de 10h30 à 11h, à la bibliothèque de St-Gildas-des-Bois
À partir de 6 ans
Gratuit, sur réservation
Renseignements et réservations bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr
02 40 66 74 64 .
Bibliothèque 17 rue des forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Illustrations en collage Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT44