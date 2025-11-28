ILLUSTRE ET MELBA – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin

ILLUSTRE bouscule les codes avec audace et sincérité. À la croisée du rap, de la poésie et de l’intime, elle trace un chemin singulier dans la scène francophone. Autrice, compositrice et interprète, elle mêle engagement et création, comme en témoignent son documentaire Révolution Intérieure ou son livre Égrégore. Après les albums ILLE et ÉGRÉGORE, elle revient en 2025 avec un concept inédit : un nouvel album dévoilé progressivement, à raison d’un single par mois pendant toute l’année. Une manière de créer en temps réel, de bâtir un lien sincère et durable avec son public. ILLUSTRE continue de s’affirmer comme une artiste libre, engagée et profondément ancrée dans son époque.ILLUSTRE et son univers à la fois brut et délicat où chaque mot est choisi avec soin, viendra présenter en exclusivité à Chaplin son nouveau projet scénique pour 2026 accompagnée d’une percussionniste et d’un violoniste.Une pop solaire qui apaise les tempêtes et dévoile l’âme : l’artiste lyonnaise MELBA a sorti un second EP affirmé et libérateur, Trop belle pour toi. Après Cœur Combattant (2019), l’artiste trace une voie plus nette, entre quête intérieure et prise en main totale de son univers sonore. Indila et Rosalía l’inspirent autant que Tsar B et Lo-Fang, révélant une artiste à la croisée d’une pop grand public et d’une indépendance farouche.Venez découvrir Mella sur scène, elle est solaire que sa musique, charismatique que ses textes et joyeuses que sa pop. LOURS en 1ère partie

CENTRE CHARLIE CHAPLIN . 69120 Vaulx En Velin 69