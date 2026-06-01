Illustre invité, archi pressé ! Retour sur la visite d’une heure du sultan Moulay Youssef au Château de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau
Illustre invité, archi pressé ! Retour sur la visite d’une heure du sultan Moulay Youssef au Château de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Illustre invité, archi pressé ! Retour sur la visite d’une heure du sultan Moulay Youssef au Château de Fontainebleau Dimanche 7 juin, 10h30, 13h45 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne
Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:45:00+02:00 – 2026-06-07T15:15:00+02:00
Une rencontre entre l’architecture de Fontainebleau et du Maroc, à travers la commémoration des cent ans de la visite du Sultan Moulay Youssef au Château. Vous serez accompagné pour cette visite par deux guides qui vous proposent de suivre les traces de cet illustre invité. A vos marques, prêts ? Visitez !
Partenariat entre le Château de Fontainebleau, l’INHA et l’École du Louvre.
Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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