Une immersion saisissante dans les dynamiques de groupe et de harcèlement

Vendredis 16 et 23 Mai à 20h00

À L’illustre Théâtre

Une bande d‘adolescents s’isole en forêt pour torturer l’un des leurs, avant de commettre l’irréparable. Entre culpabilité, remords et terreur le groupe devra multiplier les ruses pour échapper à toute suspicion et faire face à l’inquiétant retour de leur camarade.

La compagnie La Barak, fondée en 2019, s’inscrit en Occitanie en créant à Montpellier un lieu de répétition et de fabrique du même nom. Pour sa part, en tant qu’acteur et metteur en scène, Ruben Chehadi cherche à explorer un théâtre-laboratoire, en recherche constante avec les acteurs et actrices qui gravitent autour de la compagnie, en écho direct avec sa génération.

Durée 1h

Tout public à partir de 14 ans

Texte de Dennis Kelly

Traduction de Philippe Le Moine

Adaptation et mise en scène de Ruben Chehadi

Avec Louna Astier-Rieux, Amandine Benoit, Marie Bernard, Clément Ducros, Théo Gerey, Lisa Gili, Paulo Tangerino 10 EUR.

