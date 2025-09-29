ILLUSTRE THÉÂTRE / COURS DE THÉÂTRE 2025-2026 Pézenas

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Début : 2025-09-29

fin : 2026-06-30

DU THÉÂTRE POUR JOUER AVEC LES MOTS

S’exprimer avec son corps, susciter l’émotion, captiver l’auditoire, être un autre ou être plus que jamais soi-même, le temps d’une représentation.

L’illustre Théâtre est, depuis 20 ans maintenant, un lieu incontournable du spectacle vivant à Pézenas. Les cours y sont donnés sur scène, par des professionnels. Une représentation clôt chaque année la fin des cours.

Les cours commenceront

le lundi 29 septembre

(cours d’essai gratuit)

Les HORAIRES

Pour les enfants

7/9 ans les mercredis de 15h à 16h30 avec Théo

8/10 ans les mercredis de 13h30 à 15h avec Pierre-Luc

10/12 ans les mercredis de 13h30 à 15h avec Théo

Pour les ados

les mercredis de 15h à 16h30 avec Pierre-Luc (Collège)

les mercredis de 16h30 à 18h avec Pierre-Luc (Lycée)

les mercredis de 17h30 à 19h avec Théo

Pour les adultes

les lundis de 18h30 à 20h30 avec Pierre-Luc (complet)

les lundis de 20h30 à 22h30 avec Pierre-Luc (complet)

les mercredis de 18h30 à 20h30 avec Théo

les mercredis de 19h à 21h avec Véronique

TARIFS 2025 / 2026

Cours de 1h30 120 € / TR (360 € /an)

Cours de 2h00 145 € / TR (435 €/an)

Remise* de 10% pour le 2ème élève d’une même famille ou sur le 2ème cours suivi par la même personne.

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires (sauf première semaine des vacances de Toussaint).

L’inscription à nos cours vous permet d’assister gratuitement à la plupart des spectacles produits par L’illustre Théâtre de Pézenas. .

