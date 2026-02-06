Illustr’expo Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor
Illustr’expo Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor samedi 21 mars 2026.
Illustr’expo
Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-21
fin : 2026-04-25
2026-03-21
En amont du festival 22 vl’à les jeux, la bibliothèque accueille une exposition conçue par Chifoumi, croisant le regard de concepteurs et d’illustrateurs de jeux, notamment autour de l’éditeur breton Bombyx. .
Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
