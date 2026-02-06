Illustr’expo Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

Illustr’expo

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-21

fin : 2026-04-25

En amont du festival 22 vl’à les jeux, la bibliothèque accueille une exposition conçue par Chifoumi, croisant le regard de concepteurs et d’illustrateurs de jeux, notamment autour de l’éditeur breton Bombyx. .

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

