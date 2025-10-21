Ilmarinen Conservatoire Besançon Besançon
Conservatoire Besançon 1 Passage des Arts Besançon
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-10-21 10:45:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Spectacle Ilmarinen par la compagnie Baomen Compagnie (21). Pour les 0 à 3 ans. Une installation spectacle mêlant musique, danse, marionnette et arts plastiques. Durée de 45 minutes.
Une séance à 9h30 et une autre à 10h45.
Petit.es et grand.es sont plongés dans un univers doux et onirique dans lequel une musicienne et une danseuse évoquent la création du monde. Ce spectacle commence par un temps d’écoute , de découverte de la danse et des personnages manipulés. Les enfants sont ensuite invités à découvrir l’intérieur des installations en autonomie, accompagnés par les deux artistes.
Dans le cadre de Coup de Projecteur, 5 spectacles de la région et un atelier participatif et gratuit imaginé par Nouvelles Formes! Le réseau professionnel la PlaJe, défend les spectacles adressés à la jeunesse. Tous les ans, nous proposons à tout.e.s, à tout âge, de découvrir les créations d’équipes artistiques de Bourgogne-Franche-Comté. es spectacles sont ouverts à tout.e.s, sur réservation. En raison des places limitées, merci de réserver par mail à contact@laplaje-bfc.fr .
contact@laplaje-bfc.fr
