Ilona – Grave Le Bacchus Rennes

Ilona – Grave

Ilona est une jeune humoriste bruxelloise, elle est montée sur scène pour une raison simple : l’échec.

Après plusieurs années (ratées) à l’université, elle – en large accord avec l’établissement – décide qu’il est temps de se diriger vers autre chose. Et quitte à n’avoir plus rien à perdre, autant se lancer dans le stand up, discipline dont elle osait à peine rêver.

Mais comment créer quelque chose de beau lorsque tout s’écroule autour de nous ? Comment rassembler quand on se sent seul.e avec du monde autour ?

En abordant son ancien journal intime, ses discussions Whatsapp familiales, les One Direction, Ilona propose une véritable ode à l’échec.

**A propos de l’artiste :**

lona, c’est la voix rauque et l’humour décapant qui bousculent les scènes belges. Que vous l’ayez découverte sur la RTBF dans Comme à la maison de GuiHome, sur Tipik, ou à BX1, impossible d’oublier cette comédienne qui fait rimer introspection et autodérision avec éclats de rire. En mars dernier, elle a franchi un cap en remportant le concours des jeunes talents au festival Namur is a Joke.

Son spectacle Grave n’est pas qu’une référence à sa voix éraillée, qu’elle attribue avec humour à sa mère fumeuse, mais aussi à la gravité de son parcours. Avec une honnêteté désarmante et un pseudo-détachement savamment maîtrisé, Ilona revisite son CV d’échecs universitaires et de rêves avortés (dont celui de devenir voleuse professionnelle !) pour en faire un terrain fertile à la comédie.

Son humour brut, parfois trash, explore aussi ses souvenirs d’enfance, et les fissures d’une cellule familiale “éclatée au sol”. Mais attention, Ilona ne verse jamais dans la thérapie. Ilona, c’est la preuve qu’un parcours chaotique peut être une mine d’or pour la comédie. Avec elle, chaque expérience devient une histoire à raconter, chaque galère un prétexte pour rire. Et nous, on en redemande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-10T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T22:15:00.000+01:00

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine