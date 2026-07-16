iLOS MARIACHIS! · Aramis Monroy, Hélio Monroy, Nelson Gómez & solistes GECA, Théâtre de Carouge, Carouge
vendredi 4 décembre 2026 · Théâtre de Carouge · Carouge
Informations pratiques
iLOS MARIACHIS! · Aramis Monroy, Hélio Monroy, Nelson Gómez & solistes GECA Vendredi 4 décembre, 19h00, 21h00 Théâtre de Carouge
De 15.- CHF à 30.- CHF
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T19:00:00+01:00 – 2026-12-04T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-04T21:00:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00
CONCERT SAUVAGE #2 ¡LOS MARIACHIS!
VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2026 · 19H ET 21H · THÉÂTRE DE CAROUGE
El Mariachi Mezcal avec
· Aramis Monroy violon folklorique mexicain et voix
· Hélio Monroy vihuela mexicaine et voix
· Nelson Gómez guitarrón mexicain et voix
· Solistes du Geneva Camerata
Plongez dans la folie des musiques mexicaines grâce au flamboyant groupe El Mariachi Mezcal ! Entre sérénades passionnées, boléros sentimentaux et rancheras dramatiques, laissez-vous entraîner dans un voyage épique au Mexique, là où la fête ne s’arrête jamais.
La séance de 19h s’inscrit dans le cadre des sorties culturelles Relax.
Plus d’informations sur genevacamerata.com
Théâtre de Carouge Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Carouge 1227 Genève +41 22 343 25 55 [{« type »: « link », « value »: « https://www.genevacamerata.com/fr/concerts/los-mariachis-0 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-carouge/
Plongez dans la folie des musiques mexicaines grâce au flamboyant groupe El Mariachi Mezcal !
DR
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