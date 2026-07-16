iLOS MARIACHIS! · Aramis Monroy, Hélio Monroy, Nelson Gómez & solistes GECA, Théâtre de Carouge, Carouge

Informations pratiques

iLOS MARIACHIS! · Aramis Monroy, Hélio Monroy, Nelson Gómez & solistes GECA Vendredi 4 décembre, 19h00, 21h00 Théâtre de Carouge

De 15.- CHF à 30.- CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T19:00:00+01:00 – 2026-12-04T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T21:00:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00

CONCERT SAUVAGE #2 ¡LOS MARIACHIS!

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2026 · 19H ET 21H · THÉÂTRE DE CAROUGE

El Mariachi Mezcal avec

· Aramis Monroy violon folklorique mexicain et voix

· Hélio Monroy vihuela mexicaine et voix

· Nelson Gómez guitarrón mexicain et voix

· Solistes du Geneva Camerata

Plongez dans la folie des musiques mexicaines grâce au flamboyant groupe El Mariachi Mezcal ! Entre sérénades passionnées, boléros sentimentaux et rancheras dramatiques, laissez-vous entraîner dans un voyage épique au Mexique, là où la fête ne s’arrête jamais.

La séance de 19h s’inscrit dans le cadre des sorties culturelles Relax.

Plus d’informations sur genevacamerata.com

Théâtre de Carouge Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Carouge 1227 Genève +41 22 343 25 55 [{« type »: « link », « value »: « https://www.genevacamerata.com/fr/concerts/los-mariachis-0 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-carouge/

Plongez dans la folie des musiques mexicaines grâce au flamboyant groupe El Mariachi Mezcal !

DR