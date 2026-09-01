Ils étaient 15 – Le Souvenir Français Saint-Étienne-de-Montluc
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Étienne-de-Montluc
Informations pratiques
Saint-Étienne-de-Montluc
Ils étaient 15 – Le Souvenir Français
33 Rue Aristide Briand Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Saint-Étienne-de-Montluc, en collaboration avec « Le Souvenir Français », vous invite à un rendez-vous mémoriel exceptionnel les 19 et 20 septembre 2026. Cet événement marque la restitution officielle à la commune de 15 médaillons émaillés ayant appartenu à des soldats originaires d’ici, tous reconnus « morts pour la France ».
Au programme de ces deux journées :
– Découverte historique : plongez dans les destins et les visages de ces soldats .
– Exposition inédite : Admirez une collection d’objets authentiques et de souvenirs de Poilus, témoins directs du quotidien de la Grande Guerre.
– Partage et transmission : participez à des échanges thématiques pour mieux comprendre l’impact de ce conflit sur notre territoire. .
33 Rue Aristide Briand Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 86 80 26
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English :
L’événement Ils étaient 15 – Le Souvenir Français Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
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