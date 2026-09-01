Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Montluc

Ils étaient 15 – Le Souvenir Français

33 Rue Aristide Briand Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Saint-Étienne-de-Montluc, en collaboration avec « Le Souvenir Français », vous invite à un rendez-vous mémoriel exceptionnel les 19 et 20 septembre 2026. Cet événement marque la restitution officielle à la commune de 15 médaillons émaillés ayant appartenu à des soldats originaires d’ici, tous reconnus « morts pour la France ».

Au programme de ces deux journées :

– Découverte historique : plongez dans les destins et les visages de ces soldats .

– Exposition inédite : Admirez une collection d’objets authentiques et de souvenirs de Poilus, témoins directs du quotidien de la Grande Guerre.

– Partage et transmission : participez à des échanges thématiques pour mieux comprendre l’impact de ce conflit sur notre territoire. .

33 Rue Aristide Briand Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 86 80 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ils étaient 15 – Le Souvenir Français Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon