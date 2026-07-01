Ils étaient 15, Salle des Loisirs, Saint-Étienne-de-Montluc
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Loisirs · Saint-Étienne-de-Montluc
Informations pratiques
Ils étaient 15 19 et 20 septembre Salle des Loisirs Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la commune de Saint-Étienne-de-Montluc, en collaboration avec « le souvenir français », vous invite à un rendez-vous mémoriel exceptionnel les 19 et 20 septembre 2026.
Cet événement marque la restitution officielle à la commune de 15 médaillons émaillés ayant appartenu à des soldats originaires d’ici, tous reconnus « morts pour la France ».
Au programme de ces deux journées :
Découverte historique : plongez dans les destins et les visages de ces soldats .
Exposition inédite : Admirez une collection d’objets authentiques et de souvenirs de Poilus, témoins directs du quotidien de la Grande Guerre.
Partage et transmission : participez à des échanges thématiques pour mieux comprendre l’impact de ce conflit sur notre territoire.
Salle des Loisirs 44360 Saint Etienne de montluc Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240868026 http://www.st-etienne-montluc.net
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la commune de Saint-Étienne-de-Montluc, en collaboration avec « le souvenir français », vous invite à un rendez-vous mémoriel exceptionnel.
©ECPA-Souvenir Français