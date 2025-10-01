Ils exagèrent ! Le Bacchus Rennes 24 – 28 février 2026 Tarifs : 23€ et 17€

Un spectacle de et avec Thierry Marquet et Noémie Bousquainaud

**Deux humoristes, chacun persuadé d’être la tête d’affiche du soir, débarquent dans la même salle de spectacle… à la même heure.**

Catastrophe : une erreur de programmation les met face à face sur la même scène !

Impossible de reculer : le public est déjà là, les projecteurs s’allument, et il faut improviser. S’engage alors une joute hilarante où chaque vanne devient une arme, chaque silence un piège, et chaque rire du public un point marqué dans cette bataille d’égo en direct.

Mais au fil de la soirée, les masques tombent et les surprises s’enchaînent et les deux rivaux découvrent à leur dépens , que la meilleure comédie c’est celle qu’ils vont finir par jouer ensemble.

« Ils exagèrent! « c’est à la fois un duel comique explosif mais aussi une satire du monde du spectacle!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-24T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T22:15:00.000+01:00

1

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8136-thierry-marquet-et-noemie-bousquainaud-ils-exagerent-fevrier-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine