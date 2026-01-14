ILS EXAGERENT Comédie Le Mans Le Mans

ILS EXAGERENT

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 18:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22

Prochainement à Comédie Le Mans…

Deux humoristes, chacun persuadé d’être la tête d’affiche du soir, débarquent dans la même salle de spectacle… à la même heure.

Catastrophe une erreur de programmation les met face à face sur la même scène !

Impossible de reculer le public est déjà là, les projecteurs s’allument, et il faut improviser. S’engage alors une joute hilarante où chaque vanne devient une arme, chaque silence un piège, et chaque rire du public un point marqué dans cette bataille d’égo en direct.

Mais au fil de la soirée, les masques tombent et les surprises s’enchaînent et les deux rivaux découvrent à leur dépens , que la meilleure comédie c’est celle qu’ils vont finir par jouer ensemble.

Ils exagèrent! c’est à la fois un duel comique explosif mais aussi une satire du monde du spectacle pour le meilleur et pour le rire !

Avec Noémie Bousquainaud et Thierry Marquet. .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Coming soon to Comédie Le Mans…

L’événement ILS EXAGERENT Le Mans a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72