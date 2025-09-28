Ils exagèrent ! Noémie Bousquainaud et Thierry Marquet | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Ils exagèrent ! Noémie Bousquainaud et Thierry Marquet | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28 20:30:00

fin : 2025-09-28 21:50:00

Date(s) :

2025-09-28

Venez voir la comédie de Noémie Bousquainaud et Thierry Marquet « Ils exagèrent » à la Comédie des Volcans.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Noémie Bousquainaud and Thierry Marquet’s comedy « Ils exagèrent » at the Comédie des Volcans.

German :

Sehen Sie sich die Komödie von Noémie Bousquainaud und Thierry Marquet « Ils exagèrent » (Sie übertreiben) in der Comédie des Volcans an.

Italiano :

Venite a vedere la commedia « Ils exagèrent » di Noémie Bousquainaud e Thierry Marquet alla Comédie des Volcans.

Espanol :

Venga a ver la comedia de Noémie Bousquainaud y Thierry Marquet « Ils exagèrent » en la Comédie des Volcans.

L’événement Ils exagèrent ! Noémie Bousquainaud et Thierry Marquet | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-03-26 par Clermont Auvergne Volcans