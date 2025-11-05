Ils ne méritent pas tes larmes Théâtre 100 Noms Nantes

Ils ne méritent pas tes larmes Mercredi 5 novembre, 20h15 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

14 € à 26 €

Début : 2025-11-05T20:15:00 – 2025-11-05T21:35:00

Fin : 2025-11-05T20:15:00 – 2025-11-05T21:35:00

Conférence musicale

Tout part d’une photo. D’une image qui a fait le tour du monde. Elizabeth Eckford, seule, poursuivie par une horde raciste. Et notamment une jeune fille, Hazel Bryan. C’est le 4 septembre 1957 à Little Rock, Arkansas, une rentrée des classes sous le signe de la fin de la ségrégation scolaire. Les 9 enfants noirs inscrits au lycée Little Rock Central High School, jusque-là réservé aux seuls blancs, sont encerclés par une foule hystérique. Cela aurait pu être un rêve… Ce fut un cauchemar…

Cette conférence musicale livre le récit captivant du combat que menèrent neuf adolescents pour faire respecter leurs droits. Un passé qui, plus de soixante ans plus tard, ne passe pas…

Sur scène, Thomas Snégaroff, journaliste et historien spécialisé des États-Unis, raconte cette histoire, dont il a tiré un livre, Little Rock 1957, accompagné de Xavier Bussy, clarinettiste qui interprète des airs de l’époque. Musique et texte se marient pour une conférence passionnante qui nous replonge dans une Amérique fascinante et terrifiante à la fois.

Une pièce basée sur une histoire vraie.

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h20

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

© Carlier Photographie