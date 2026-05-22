Ils ne nous parlent pas Quai de la République Auxerre

Auxerre

Ils ne nous parlent pas

Quai de la République La Scène des quais Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-27 20:30:00

Date(s) :

2026-05-27

La scène des quais ouvre ses portes dans le cadre de quinzaine de la parentalité, à la direction territoriale de la protection de la jeunesse Yonne Nièvre et la SAVI service d’accompagnement de jeunes auteurs et/ ou victimes d’infraction à caractère sexuel. Animation des échanges par l’organisme de Formation Exponens au travers des saynètes de théâtre jouées sur place. Ouvert à un public concerné. Réservation conseillée afin de préparer la salle .

Quai de la République La Scène des quais Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ils ne nous parlent pas

L’événement Ils ne nous parlent pas Auxerre a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Auxerrois