Ils ne nous parlent pas Quai de la République Auxerre
Ils ne nous parlent pas Quai de la République Auxerre mercredi 27 mai 2026.
Auxerre
Ils ne nous parlent pas
Quai de la République La Scène des quais Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:30:00
fin : 2026-05-27 20:30:00
Date(s) :
2026-05-27
La scène des quais ouvre ses portes dans le cadre de quinzaine de la parentalité, à la direction territoriale de la protection de la jeunesse Yonne Nièvre et la SAVI service d’accompagnement de jeunes auteurs et/ ou victimes d’infraction à caractère sexuel. Animation des échanges par l’organisme de Formation Exponens au travers des saynètes de théâtre jouées sur place. Ouvert à un public concerné. Réservation conseillée afin de préparer la salle .
Quai de la République La Scène des quais Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ils ne nous parlent pas
L’événement Ils ne nous parlent pas Auxerre a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Auxerrois
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