Ils ont raté l’histoire (Seule en scène) Théo Théâtre PARIS

Roi, empereur, explorateur célèbre, héros de guerre, écrivain reconnu, ils auraient pu, ils auraient dû marquer l’Histoire. Leurs noms devraient être sur toutes les lèvres, leurs empreintes encore visibles dans nos villes. Pourtant, ils ont tout simplement disparu, et quand leurs noms sont restés dans l’Histoire c’est parce que le plus souvent ils prêtent à rire.

Alors rions, venez découvrir comment presque roi ils ont raté un trône pour un drapeau, comment ce même drapeau aurait pu faire un tout autre empereur. Comment un bateau coulé qui était l’occasion de montrer la bravoure de son capitaine est devenu le radeau le plus célèbre de tous les temps.

Auriez-vous aimé comme cet explorateur être resté célèbre pour ne pas vraiment avoir découvert un caillou perdu au milieu des océans ? Nous rêvons tous de marquer l’Histoire, auriez-vous su dans les mêmes circonstances que ces messieurs saisir votre chance pour que votre nom traverse les siècles ?

Dans ce spectacle tout est vrai, tout est drôle, venez rencontrer tous les Jean-Michel Apeuprès qui ont peuplé l’Histoire et en prime en sortant vous pourrez épater vos amis par vos connaissances de la petite histoire.

Tranche d’âge

Dès 8 ans

DURÉE

1h00

AUTEUR

Colomba Marchetti

COMPAGNIE

Denise et compagnie

MISE EN SCÈNE

Colomba Marchetti

ARTISTES

Colomba Marchetti

Vous n’auriez dû ne connaitre qu’eux pourtant l’Histoire les a oubliés. Ils étaient à une marche et sont tombés.

Du dimanche 08 mars 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

dimanche

de 17h00 à 18h00

payant Tout public. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-08T18:00:00+01:00

fin : 2026-04-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-08T17:00:00+02:00_2026-03-08T18:00:00+02:00;2026-03-15T17:00:00+02:00_2026-03-15T18:00:00+02:00;2026-03-22T17:00:00+02:00_2026-03-22T18:00:00+02:00;2026-03-29T17:00:00+02:00_2026-03-29T18:00:00+02:00;2026-04-05T17:00:00+02:00_2026-04-05T18:00:00+02:00;2026-04-12T17:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00;2026-04-19T17:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00;2026-04-26T17:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00

Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/ils-ont-rate-lhistoire +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



