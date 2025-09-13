Ils s’aiment… ou pas Agence d’Attractivité Sens Intense Sens
Ils s’aiment… ou pas
Parce que Saint Valentin peut mal décocher ses flèches
Des histoires d’amours curieuses voire malheureuses existent aussi…. Une visite autour d’anecdotes sénonaises parfois méconnues à travers le patrimoine sénonais.
Réservation auprès de l’Agence d’Attractivité Sens Intense (50 personnes maximum).
Gratuit pour les moins de 12 ans. .
Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com
