ILS SONT LÀ POUR VOUS ! MÉDIATION EN SALLE Musée Matisse Le Cateau-Cambrésis

ILS SONT LÀ POUR VOUS ! MÉDIATION EN SALLE 20 et 21 septembre Musée Matisse Nord

Échangez librement avec les médiateurs culturels pendant votre visite

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Des premières peintures faites à Bohain aux gouaches découpées et à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence, le parcours à travers l’œuvre de Matisse est un cheminement dans la couleur, dans la somptuosité des matières, la beauté des modèles, la passion du dessin et l’amour de la poésie. Une galerie est consacrée à l’un des inventeurs de l’abstraction au XX° siècle, Auguste Herbin. Elle propose un parcours à travers la géométrie et la couleur pure, jusqu’au monumental vitrail Joie. Enfin la collection Tériade présente un ensemble d’œuvres remarquables de Picasso, Rouault, Léger, Miró, Chagall, Giacometti et la célèbre « Salle à Manger » décorée par Matisse. Le musée présente jusqu’au 2 novembre près de 200 sérigraphies réalisées par l’imprimeur et éditeur Éric Seydoux.

Des interrogations, des questions sur les œuvres et les artistes ? Les médiateurs culturels seront présents dans les salles afin de répondre en toute simplicité à vos questions, échanger avec vous et vous proposer des commentaires sur les œuvres. N’hésitez pas à le solliciter !

Musée Matisse Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis, France Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France 0359733800 https://museematisse.fr Ancienne résidence secondaire des archevêques de Cambrai, seigneurs du Cateau. Le bâtiment actuel, entre cour et jardin, date du milieu du XVIIIe siècle. Le palais a été entièrement rénové en 2002 par les architectes Emmanuelle et Laurent Beaudouin, de Nancy. Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

© Musée Henri Matisse