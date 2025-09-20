Ils sont partis à la recherche d’un dinosaure Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Ils sont partis à la recherche d’un dinosaure Muséum d’Histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 20:30 – 20:50

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Ils sont allés en 2024 et 2025 dans le Wyoming, aux Etats-Unis, avec piolets et pinceaux pour creuser le sol de la formation Morrison avec l’espoir de mettre à jour un dinosaure ! Qu’ont-ils trouvé ? Ils vous partagent cette aventure tant scientifique qu’humaine et vous révèlent leurs trouvailles. Samedi 20 septembre à 11h30, 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30Dimanche 21 septembre à 10h30, 12h, 14h30 et 16h30Durée : 20 min Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr